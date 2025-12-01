إعلان

مدير تعليم طور سيناء يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمدارس (صور)

كتب : رضا السيد

02:07 م 01/12/2025
أجرى أحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء التعليمية بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بمدرسة المروة المتميزة للغات لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية، وكان في استقباله جمال عبد الناصر، مدير المدرسة.

وتفقد مدير الإدارة قاعات رياض الأطفال وأجرى حوارًا مع بعض الأطفال حول الأنشطة التعليمية التي تُدرس داخل القاعات، كما حرص على قياس مستوى الأطفال في النوافذ التعليمية الخاصة بمرحلة رياض الأطفال.

وأكد مدير الإدارة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة وصحة الأطفال، مع مراعاة عوامل التهوية داخل القاعات.

كما أشاد بالمستوى التعليمي للأطفال وبالاستراتيجيات التي تتبعها المعلمات لتوصيل المعلومة بشكل مبسط يتناسب مع المرحلة العمرية لهم.

وجه "غيث" بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة وجاذبة للطلاب، والالتزام بالتعليمات الوزارية الخاصة بالانضباط المدرسي. كما شملت الجولة متابعة الامتحانات الشهرية، مع التأكيد على ضرورة رصد الدرجات في الكشوف المخصصة لذلك.

مدير تعليم طور سيناء الإجراءات الاحترازية بالمدارس جنوب سيناء

