بالصور- إزالة مزرعة دواجن عائمة تُسرب مخلفاتها في فرع رشيد بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:01 ص 01/12/2025
    قيادات الحملة فور إزالتها
    أثناء تفكيك مزرعة الدواجن
    وصول الحملة لموقع المزرعة بفرع رشيد

رصدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنوفية إقامة مزرعة دواجن على جسم عائم داخل مجرى فرع رشيد لنهر النيل، بمنطقة كفر داود، ما تسبب في تسرب مخلفات المزرعة مباشرة إلى المياه.

وكلف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الجهات المختصة بالتوجه الفوري لموقع المخالفة والإشراف على إزالتها، في إطار التصدي الحاسم لأي تعديات على نهر النيل ومجاري المياه.

ونفذت المحافظة اليوم الأحد حملة مكبرة لإزالة التعديات برئاسة السكرتير العام المساعد، وبمشاركة قيادات وزارة الداخلية، ومديرية الطب البيطري بقيادة اللواء دكتور ماجد عبد الظاهر، وكيل الوزارة ومدير المديرية، ومديرية الزراعة بقيادة المهندس ناصر أبو طالب، وكيل الوزارة، ورؤساء الوحدات المحلية.

وأخلت الحملة المزرعة بالكامل وأزالتها نهائيًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات، التي تمثل خطرًا مباشرًا على سلامة مياه نهر النيل.

المنوفية مزرعة دواجن منطقة كفر داود

