بالصور- محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بموقف جديلة بالمنصورة

الدقهليةـ رامي محمود:

أجرى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، جولة تفقدية مفاجئة على موقف السيارات بمنطقة جديلة بالمنصورة.

وأكد المحافظ أنه لن يتوقف عن الجولات الميدانية اليومية المفاجئة للتأكد من توافر كافة الخدمات للمواطنين، والاطمئنان على انتظام حركة النقل والمواصلات، وتيسير حركة الركوب للمواطنين في مختلف الخطوط.

وحرص محافظ الدقهلية على متابعة حركة نقل الركاب بنفسه في موقف سيارات الركوب بجديلة خاصة الباصات الجديدة خط جديلة/الجلاء، والتأكد من توافرها وانتظامها، ومنع وجود تكدس للمواطنين.

كما تأكد من وجود سيارات السرفيس لنقل الركاب إلى أماكن توجههم، وأكد أن سيارات النقل الجماعي تعمل على جميع خطوط المدينة لمنع التكدس وتيسير حركة النقل، مشددا على منع تقسيم الخطوط أو استغلال المواطنين، وسرعة الاستجابة لشكوى الركاب في أي مكان.

وخلال تفقد، محافظ الدقهلية موقف جديلة، حرص على الاستماع إلى المواطنين مؤكدا لهم أن جولاته مستمرة على مدار اليوم للتأكد بنفسه من تيسير حركة المرور والنقل، وتوفير كافة الخدمات اللازمة لهم، ووجه خلال تفقده الموقف برفع أي إشغالات من محيط الموقف، وتكثيف أعمال النظافة للحفاظ على المظهر الحضاري للمكان، ومنع أي أشكال تعوق السيولة المرورية والمظهر الحضاري للمدينة، وأكد أن إدارة المرور تتابع على مدار اليوم انتظام حركة السيارات في جميع الخطوط.

جاءت جولة محافظ الدقهلية خلال تفقد موقف سيارات جديلة، بحضور الأستاذ أحمد البنداري مدير التشغيل بإدارة المواقف، والأستاذ محمد محمود مدير إدارة مواقف حي شرق المنصورة.