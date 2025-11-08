بالصور- تحصين أكثر من 12 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الجهود المبذولة خلال شهر أكتوبر الماضي في مختلف قطاعات العمل البيطري، مشيدًا بالجهود المتميزة التي قامت بها مديرية الطب البيطري ضمن الخطة الوطنية لحماية الثروة الحيوانية، وتحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على صحة المواطنين في مختلف المراكز والمدن.

وأشار المحافظ إلى أهمية مواصلة هذه الجهود، وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتوسيع نطاق الخدمات البيطرية والوقائية والعلاجية، خاصة في القرى والمناطق النائية، تحقيقًا لأهداف التنمية الريفية واستراتيجية "الصحة الواحدة" التي تتبناها الدولة لحماية المواطن والبيئة معًا.

من جانبه، أوضح الدكتور جمعة مكي، مدير عام الطب البيطري، أنه تنفيذًا لتعليمات الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجحت المديرية خلال الشهر الماضي في تحصين 12,681 رأسًا من الماشية ضد الأمراض الوبائية مثل الحمى القلاعية، والجلد العقدي، وحمى الوادي المتصدع، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التقصي الوبائي في 223 منزلًا، و7 أسواق حيوانات، وسوقي طيور في 22 قرية ومزرعة، دون تسجيل أي حالات اشتباه.

وأضاف جمعة مكي أنه تم تحصين 35 ألف طائر وسحب 56 عينة من مزارع الطيور للتأكد من خلوها من الأمراض قبل طرحها في الأسواق، بما يضمن سلامة المنتج الحيواني الموجه للمستهلكين.

وأشار أيضًا إلى تنفيذ 11 قافلة بيطرية علاجية مجانية استهدفت عددًا من القرى والمناطق الريفية، نجحت في علاج 573 حالة أمراض باطنية، و31 حالة جراحية، و2,300 حالة أمراض جلدية وطفيليات، فضلًا عن تقديم خدمات الكشف، والعلاج، والتجريع، والتحصين لآلاف الحيوانات والطيور.

وفي مجال التفتيش الميداني والرقابة على المجازر والأسواق، أوضح مدير الطب البيطري أنه خلال شهر أكتوبر تم ذبح 2,042 رأسًا من الحيوانات داخل المجازر تحت الإشراف البيطري الكامل، وتم ضبط وإعدام 717 كجم من اللحوم والدواجن والأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع تحرير 8 محاضر للمخالفين.