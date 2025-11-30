إعلان

احتفالات بمنزل صاحب طعن الدائرة الأولى بالمنيا: "المال الحلال أهوه"- فيديو وصور

كتب : جمال محمد

04:35 م 30/11/2025
وسط هتافات "المال الحلال أهو" وإطلاق الزغاريد والتصفيق الحار، احتفل أقارب ومؤيدو مرشح مجلس النواب سيد عبدالوهاب أبو بريدعة المرشح عن الدائرة الأولى بمحافظة المنيا "بندر ومركز المنيا" بقبول طعنه وإلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة مع 4 دوائر أخرى على مستوى المحافظة.

وقال أبو بريدعة في بث مباشر لـ مصراوي، إن العملية الانتخابية سادها العديد من العوار، منذ اليوم الأول، وظهر هذا منذ بدء التقديم وحتى إغلاق الصناديق، إذ تم تحديد أرقام ورموز انتخابية لأشخاص بأعينهم ، فضلاً عن منع تسليم محاضر الفرز للمرشحين والمناديب.

وأضاف المرشح الذي سبق وأن فاز في دورة 2015 أن التجاوزات في دائرة بندر ومركز المنيا وصلت كذلك بحسب ما قدمه في الطعن إلى محاولات القائمين على بعض اللجان لإبطاء عملية التصويت خاصة في لجنتي زهرة وطهنا الجبل والتعمد في عدم تسريع وتيرة العمل بسبب تأييد تلك اللجنتين بشكل كبير للمرشح.

وأختتم المرشح تصريحه بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والقضاء المصري، لوقوفهم مع إرادة المواطنين والناخبين من أجل خروج الانتخابات في شكل مشرف.

سيده أبو بريدعة المنيا انتخابات مجلس النواب 2025 مركز المنيا

