بعد نظر الطعون.. الإدارية العليا تقضي ببطلان نتائج "بندر ومركز ملوي" في المنيا

كتب : مصراوي

01:15 ص 30/11/2025
المنيا- جمال محمد:

قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان نتائج الانتخابات في الدائرة الخامسة بالمنيا " مركز وبندر ملوي" عقب النظر في الطعون المقدمة.

وتنافس في جولة الانتخابات الماضية عن دائرة مركز وبندر ملوي بالمنيا 36 مرشحا لحصد ثلاثة مقاعد برلمانية.

وأسفرت نتائج الحصر العددي عن وصول 6 مرشحين لجولة الإعادة قبل إلغاء النتائج وهما: العمدة وائل اسماعيل حسن الأصوات بإجمالي 36692 صوت، محمد مصطفي محمود كمال 34118 صوت، هيلاسلاسي غني ميخائيل عياد 28173 صوت، وحازم محمد الدروي 25310 صوت، أسامة عبد الشكور حمزة نمر 23702 صوت، ومصطفى فتحي راتب محمد 22428 صوت.

دائرة بندر ومركز المنيا إلغاء انتخابات قبول طعون الانتخابات إبطال الانتخابات الغاء الانتخابات رفض طعون الانتخابات

