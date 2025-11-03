393 فائزًا بقرعة الحج في المنيا (صور)

"لن أغادر".. ماذا فعل محافظ الدقهلية في موقف المنصورة؟ (صور)

المنيا - جمال محمد:

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الإثنين، عن فوز 393 مواطنًا في القرعة العلنية لحج بيت الله الحرام لعام 1447هـ / 2026م، وذلك من إجمالي 1276 متقدمًا على مستوى المحافظة.

جرت القرعة بمقر نادي الشرطة، في حضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، واللواء حاتم حسن، مدير الأمن.

وأسفرت القرعة، التي أجريت إلكترونيًا تحت إشراف وزارة الداخلية لضمان الشفافية، عن اختيار 4 من كبار السن ضمن الفائزين، بالإضافة إلى 197 شخصًا كقائمة احتياطية.

وهنأ محافظ المنيا الفائزين، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، وداعيًا إياهم للدعاء لمصر. كما أشاد بجهود وزارة الداخلية في تنظيم القرعة الإلكترونية التي اتسمت بالنزاهة والشفافية.

ومن جانبه، أكد مدير الأمن أن عملية الاختيار تمت دون أي تدخل بشري، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل تقديم كافة التسهيلات اللازمة للحجاج لضمان راحتهم وسلامتهم منذ لحظة الإعداد وحتى أداء المناسك.

شهد الفعالية فضيلة الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية وأسر المتقدمين.