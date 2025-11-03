إعلان

393 فائزًا بقرعة الحج في المنيا (صور)

كتب : جمال محمد

05:57 م 03/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    قرعة الحج في المنيا (3)
  • عرض 3 صورة
    قرعة الحج في المنيا (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنيا - جمال محمد:

أعلنت محافظة المنيا، اليوم الإثنين، عن فوز 393 مواطنًا في القرعة العلنية لحج بيت الله الحرام لعام 1447هـ / 2026م، وذلك من إجمالي 1276 متقدمًا على مستوى المحافظة.

جرت القرعة بمقر نادي الشرطة، في حضور اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، واللواء حاتم حسن، مدير الأمن.

وأسفرت القرعة، التي أجريت إلكترونيًا تحت إشراف وزارة الداخلية لضمان الشفافية، عن اختيار 4 من كبار السن ضمن الفائزين، بالإضافة إلى 197 شخصًا كقائمة احتياطية.

وهنأ محافظ المنيا الفائزين، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، وداعيًا إياهم للدعاء لمصر. كما أشاد بجهود وزارة الداخلية في تنظيم القرعة الإلكترونية التي اتسمت بالنزاهة والشفافية.

ومن جانبه، أكد مدير الأمن أن عملية الاختيار تمت دون أي تدخل بشري، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل تقديم كافة التسهيلات اللازمة للحجاج لضمان راحتهم وسلامتهم منذ لحظة الإعداد وحتى أداء المناسك.

شهد الفعالية فضيلة الدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف، وعدد من القيادات الأمنية وأسر المتقدمين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قرعة الحج في المنيا محافظة المنيا اللواء عماد كدواني القرعة العلنية لحج بيت الله الحرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير