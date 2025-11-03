"عربية طوب دخلت في الباص".. 21 مصابًا بحادث تصادم بالبحيرة (صور)

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 21 شخصًا، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميني باص وأخرى محملة بالطوب على الطريق الدولي الساحلي، اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز إدكو في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة كل من: السيد علي زيتون 59 عامًا، محمد أحمد الششتاوي 20 عامًا، شحاتة محمد أحمد 38 عامًا، محمد رجب ماضي 19 عامًا، محمد عطية رمضان 50 عامًا، السيد عوض شريف 38 عامًا، شاهندة سمير سعد عبد الغني 26 عامًا، أحمد عزت عوض محمد 30 عامًا، السيد محمد السيد السقا 21 عامًا، يوسف أحمد عوينات 24 عامًا، بسمة سعد مسعد 19 عامًا.

كما أصيب كل من: محمود عبد الجواد معوض 39 عامًا، عبد الرحمن رجب أحمد 21 عامًا، عبد الرحمن جمعة غانم 29 عامًا، محمد علي الشيخ 18 عامًا، محمد عمرو أبو الوفا 20 عامًا، ياسمين عبد العزيز ورشان 18 عامًا، محمد علي حسن 28 عامًا، السيد أحمد عبد الجواد 28 عامًا، أحمد السيد عبد الجواد 48 عامًا، ومنار أحمد قاسم 18 عامًا.

نُقل المصابون إلى مستشفى إدكو المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث.