أسوان - إيهاب عمران:

في مشهدٍ لم يخطر على بال أحد، تحوَّل حفل زفاف في قرية العدوة بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان إلى مهرجان فرعوني أثار دهشة وإعجاب الحاضرين قبل أن يجتاح منصات التواصل الاجتماعي ويصبح "تريند" بامتياز، إذ فاجأ العريس، كريم نصر الله، عروسته وضيوفه بارتداء الزي الكامل للملك الشاب توت عنخ آمون ودخوله إلى سرادق الفرح محمولًا على كرسي عرش صُمِّم خصيصًا لهذه المناسبة.

لم تكن فكرة "كريم" وليدة اللحظة، بل جاءت استكمالًا لتقليد اعتاد عليه شباب قريته في عمل "دخلات" زفاف مبتكرة وغير تقليدية، وأوضح العريس لـ"مصراوي" أن إخوته وأصدقائه سبقوه بـ "دخلات" مميزة؛ كالدخول على ظهر حصان أو جمل أو حتى على "سكينة لودر".

وأضاف "كريم" أن الشرارة الحقيقية للفكرة انطلقت لديه أثناء مشاهدته لفعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، وما صاحبها من احتفالات واسعة شملت ارتداء الزي الفرعوني في مختلف المحافظات، وقال: "نظراً لحبي الشديد للملك الشاب توت عنخ آمون، اخترت أن أرتدي الزي الذي كان يرتديه".

لم تكن المهمة سهلة، فقد واجه "كريم" تحدي ضيق الوقت والتكلفة المادية، بالإضافة إلى صعوبة إيجاد الزي الفرعوني، وعن ذلك، قال: "تواصلت مع أصدقائي، فبعضهم شجعني بشدة، بينما استصعب البعض الآخر الفكرة. لكن أمام إصراري، بدأنا رحلة البحث".

بعد جولة مضنية في محلات كوم أمبو لم يُعثر فيها على المطلوب، توجه الأصدقاء إلى مدينة أسوان، حيث تمكنوا أخيرًا من العثور على الزي المناسب داخل أحد البازارات السياحية.

ولم يتوقف الأمر عند الزي فقط، بل طوّر "كريم" الفكرة لتشمل "دخول الملك محمولًا"، فتم التوجه إلى نجار قام بتصميم كرسي عرش وتنجيده بقماش يحمل نقوشًا فرعونية، مع حرص العريس على إبقاء الموضوع سرًا ومفاجأة للجميع، بما في ذلك العروسة.

بدأ يوم الزفاف بارتداء "كريم" لبدلة الفرح العادية، حيث اصطحب عروسته وقاموا بعمل "سيشن" تصوير مميز داخل معبد كوم أمبو الأثري.

وعند الوصول إلى سرادق الفرح المقام في الشارع أمام المنزل، نزل العريس وعروسه من السيارة، لكن "كريم" ترك العروسة مع صديقاتها وتوجه مسرعًا إلى أصدقائه الذين كانوا ينتظرونه بالزي الملكي وكرسي العرش، وقام بتغيير ملابسه، وارتدى زي توت عنخ آمون وجلس على كرسي العرش.

توجّه الأصدقاء وهم يحملون "العرش" إلى مكان الحفل وسط ذهول وتصفيق حار من جميع الحاضرين، بمن فيهم العروسة نفسها، على أنغام أغنية "فخور أنا بحضارتي" للمطرب أحمد حمدي، وأكد العريس أن ردود الأفعال كانت تفوق التوقعات وحوّلت ليلة العمر إلى حديث الشارع في أسوان.