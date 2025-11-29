رئيس صرف الإسكندرية: المعالجة هي خط الدفاع الأول عن البيئة والمياه (صور)

المنيا - جمال محمد:

ضمن استعدادات محافظة المنيا للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، كثّفت مديرية الصحة بالمحافظة جولاتها الميدانية لمتابعة جاهزية المستشفيات ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أجرت الدكتورة مروة إسماعيل، وكيل مديرية الصحة بالمنيا، جولة تفقدية داخل مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بملوي، شملت أقسام العناية المركزة والغسيل الكلوي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا.

وخلال جولتها، تابعت وكيلة المديرية الحالات المرضية بنفسها واطمأنت على مستوى الخدمة المقدمة، واستمعت لشكاوى ومتطلبات المرضى بشكل مباشر لقياس مستوى رضاهم والعمل على تذليل أي عقبات.

وأوضحت إسماعيل أن المتابعة تأتي ضمن خطة مديرية الصحة بالمنيا لضمان جاهزية المنشآت الطبية قبل بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، بهدف تقديم خدمة صحية متميزة وتحسين مؤشرات الأداء داخل المستشفيات والوحدات الصحية.

ويُذكر أن محافظة المنيا تُعد أحد المحاور الرئيسية للمرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في صعيد مصر، حيث تمتلك بنية صحية متنوعة تشمل 7 مستشفيات تخصصية معتمدة ضمن المنظومة، منها 3 مستشفيات تابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومستشفيان جامعيان، ومستشفى خاص، مما يجعلها ركيزة أساسية للرعاية الصحية الثانوية على مستوى الإقليم.