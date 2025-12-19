يبحث الملايين من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية عبر محركات البحث المختلفة عن بث مباشر برنامج دولة التلاوة الحلقة 11، تزامنًا مع اقتراب موعد عرض الحلقة الحادية عشر من البرنامج، التي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم.

ويستعرض "مصراوي" في هذا التقرير طرق متابعة بث مباشر برنامج دولة التلاوة الحلقة 11، كالتالي:

طرق متابعة البث المباشر لبرنامج دولة التلاوة الحلقة 11

يمكنكم متابعة بث مباشر برنامج دولة التلاوة الحلقة 11 من خلال الصفحات الآتية:

• الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف المصرية عبر فيسبوك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

• الصفحة الرسمية لقناة الحياة الفضائية عبر فيسبوك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

• الصفحة الرسمية لقناة الناس الفضائية عبر فيسبوك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة الحلقة 11.

وتضم لجنة تحكيم برنامج دولة التلاوة مجموعة من أبرز الخبراء في علوم التلاوة والصوت، لضمان تقييم المشاركين وفق أعلى المعايير الفنية.

وتتكون اللجنة من:

الشيخ حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف بالأزهر الشريف، الدكتور طه عبد الوهاب، خبير الأصوات والمقامات، الداعية الإسلامي مصطفى حسني، القارئ الشيخ طه النعماني.

وتتولى اللجنة تقديم التقييم الفني للمشاركين، مع ملاحظات دقيقة تسهم في رفع مستوى الأداء وتطوير قدرات المتسابقين، بما يضمن تقديم تجربة متميزة للمشاهدين والمستمعين على حد سواء.

القنوات الناقلة لبرنامج دولة التلاوة

يحظى البرنامج بتغطية واسعة من قبل العديد من القنوات والوسائل، وهي:

• قناة الناس

• قناة الحياة

• قناة CBC

• قناة مصر للقرآن الكريم

• المنصات الرسمية لوزارة الأوقاف المصرية

• منصة Watch It

قيمة جوائز برنامج دولة التلاوة

ويقدم برنامج دولة التلاوة جوائز قيمة تعتبر الأكبر في مجال مسابقات التلاوة داخل مصر، إذ تجاوزت قيمتها الإجمالية 3.5 مليون جنيه.

وتتضمن الجوائز ما يلي:

• جوائز مالية ضخمة للفائزين، تكريمًا لمهاراتهم وقدراتهم الفريدة في التلاوة.

• تسجيل المصحف كاملاً بصوت الفائزين، ليكون لهم بصمة فنية خالدة تسهم في نشر الإبداع القرآني.

• إتاحة فرصة إمامة التراويح في مساجد كبرى خلال شهر رمضان، ما يمنح الفائزين منصة فريدة للتواصل مع الجمهور وإيصال رسالتهم القرآنية.

اقرأ أيضا:

اعتمدنا على الشركات الوطنية.. مدبولي: مصر حققت طفرة في مجال البنية التحتية

مركز الفلك يصدر تقريرًا بشأن رؤية هلال شهر رجب