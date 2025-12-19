"لن تنعموا بالسلام".. وزير الخارجية الأمريكية يهدد حركة حماس وحزب الله

حذر وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، من استمرار حركة المقاومة الإسلامية حماس، واستعادة حزب الله قدرتها على تهديد إسرائيل.

قال وزير الخارجية الأمريكية، إنه إذا استمرت حركة المقاومة الإسلامية حماس في تهديد إسرائيل مستقبلا فلن يكون هناك سلام.

وأكد روبيو، خلال مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، أن الجميع يريد السلام في غزة ونزع سلاح حماس لعدم تهديد أمن إسرائيل مستقبلا.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكية: "أنه إذا تمكنت حماس في المستقبل من تهديد إسرائيل أو مهاجمتها فلن تنعموا بالسلام".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن حماس انتهكت اتفاق إنهاء الحرب في غزة بإطلاقها النار على الجنود الإسرائيليين.

وشدد الوزير الأمريكي على ضرورة نزع قدرات حماس المهددة لإسرائيل حتى لا يقع حدث مشابهة للسابع من أكتوبر 2023.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي، من أن يستعيد حزب الله قدرته على تهديد إسرائيل، قائلاً: "نأمل أن تكون في لبنان حكومة قوية وألا يعود حزب الله للسيطرة على الجنوب".