تداولت الفترة الماضية أخبار عن دخول كريستيانو رونالدو عالم التمثيل، مع احتمال تسجيل ظهوره الأول على الشاشة الكبيرة في السلسلة الأجنبية الشهيرة Fast & Furious.

هذا الجدل، بدأ بنشر الممثل فين ديزل صورة تجمعه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليثير فضول الجماهير التي سألته عن حقيقة مشاركة رونالدو في الجزء الأخير من سلسلة Fast & Furious.

فين ديزل سبق وكشف على إنستجرام أن صانعي الفيلم كتبوا دورًا خاصًا لرونالدو، مؤكدًا أن الفكرة قيد التنفيذ، ما يضع جمهور النجم البرتغالي في حالة ترقب لمعرفة حقيقة ظهوره في الفيلم المتوقع طرحه عام 2027 بعنوان Fast Forever أو Fast & Furious 11.

كما ظهرت صور أخرى متداولة على موقع تصوير الفيلم، تظهر رونالدو ضمن فريق العمل، ما زاد من التكهنات حول مشاركته الفعلية في السلسلة.