مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

0 0
20:00

الأهلي

الدوري الإسباني

فالنسيا

- -
22:00

مايوركا

كأس السوبر الإيطالي

بولونيا

- -
21:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

هل يكون ظهوره السينمائي الأول؟.. 5 صور لرونالدو من كواليس فيلم Fast Furious

كتب : محمد عبد الهادي

06:56 م 19/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    رونالدو من كواليس فيلم Fast Furious (1)
  • عرض 5 صورة
    رونالدو من كواليس فيلم Fast Furious (3)
  • عرض 5 صورة
    رونالدو من كواليس فيلم Fast Furious (5)
  • عرض 5 صورة
    رونالدو من كواليس فيلم Fast Furious (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تداولت الفترة الماضية أخبار عن دخول كريستيانو رونالدو عالم التمثيل، مع احتمال تسجيل ظهوره الأول على الشاشة الكبيرة في السلسلة الأجنبية الشهيرة Fast & Furious.

هذا الجدل، بدأ بنشر الممثل فين ديزل صورة تجمعه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليثير فضول الجماهير التي سألته عن حقيقة مشاركة رونالدو في الجزء الأخير من سلسلة Fast & Furious.

فين ديزل سبق وكشف على إنستجرام أن صانعي الفيلم كتبوا دورًا خاصًا لرونالدو، مؤكدًا أن الفكرة قيد التنفيذ، ما يضع جمهور النجم البرتغالي في حالة ترقب لمعرفة حقيقة ظهوره في الفيلم المتوقع طرحه عام 2027 بعنوان Fast Forever أو Fast & Furious 11.

كما ظهرت صور أخرى متداولة على موقع تصوير الفيلم، تظهر رونالدو ضمن فريق العمل، ما زاد من التكهنات حول مشاركته الفعلية في السلسلة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رونالدو من كواليس فيلم Fast Furious ظهور كريستيانو السينمائي الأول كريستيانو رونالدو فيلم Fast Furious

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي: صندوق النقد "ضيف ثقيل" لدى الشعوب.. وبرنامج مصر صاغته الحكومة
مشاهد من قصة ميلاد المسيح.. كيف مرت ثلاثة أعياد على مسيحيي غزة؟