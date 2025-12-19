نفت الممثلة الشابة إيرينا يسري شائعة ارتباطها بالفنان مصطفى أبو سريع، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، منشورا رفضت من خلاله الزج باسمها في أمور لا علاقة لها بها، مشددة على أنها سوف تلجأ لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وكتبت إيرينا "أرجو عدم الزج باسمي في أي أمور لا تخصني ولا تمتّ لي بصلة، وأؤكد أن ما يتم تداوله من شائعات لا أساس لها من الصحة، وليس لي أي علاقة بخصوصيات الغير من قريب أو بعيد، مع كامل الاحترام والتقدير للزميل والأخ الكبير لي م. أ. وكامل احترامي له ولأسرته الكريمة".

وتابعت "كما أوضح أن أي تعليق تم تداوله على حسابي لا يعبر عني قد تم دون علمي، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة المسؤول عن ذلك من مباحث الانترنت بعد استرجاع الحساب، وتم قفل الحساب من أي هاتف آخر بعدما تم اكتشاف أن الحساب مفتوح من هواتف أخرى، وليس من العقل والمنطق كتابة تعليق بهذا الشكل أبدا للأخ والزميل م.أ وتشويه صورتي بيدي! وقبل أن أدخل الفن فأنا طبيبة وحاصلة على ملكة جمال مصر هذا العام ولي ولأهلي وأصدقائي ومهنتي واسمي كامل الاحترام".

وأكدت إيرينا أنها لن تقوم بالتعليق على هذه الشائعة مجددا، مضيفة "مع احتفاظي الكامل بحقي القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل من يسيء استخدام اسمي أو يربطني بأي مواضيع لا علاقة لي بها نهائيًا. وأرجو من الجميع احترام الخصوصية، والتوقف عن الاتهامات أو محاولات إثارة الجدل والتريندات، وهذا هو البيان الوحيد الصادر عني بخصوص هذا الأمر".

إيرينا يسري تشارك في بطولة مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" تأليف أيمن سلامة، إخراج أحمد شفيق، بطولة ياسر جلال، ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع.