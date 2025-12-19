إعلان

روبيو: حزب الله منزوع السلاح لا يهدد إسرائيل

كتب : مصراوي

08:24 م 19/12/2025

ماركو روبيو

وكالات

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن أمل بلاده في بناء لبنان مستقر، لافتًا إلى أن حزب الله منزوع السلاح لا يهدد إسرائيل.

وقال روبيو، خلال مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدعم جهود الوصول إلى حكومة لبنانية قوية تسيطر على كامل البلاد.

وتطرق روبيو إلى المحادثات الجارية بين إسرائيل ولبنان، قائلًا: "نأمل أن تسهم هذه المحادثات في تمهيد الطريق إلى الأمام وأن تمنع مزيدًا من الصراع".

