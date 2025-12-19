قدمت الفنانة ياسمينا العبد أغنية "ظلموه" للراحل عبدالحليم حافظ، خلال أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل ميد تيرم.

ولاقى أداء ياسمينا للأغنية إعجاب الجمهور، وكان من بين تعليقاتهم: "رهيبة"، "بسم الله ما شاء الله عليكي ربنا يحميكي ويحفظك"، "انتي الله عليكي وعلى جمال مشاعرك، محدش عرف يعبر عن مشاعري وحزني زيك وكلماتك في المسلسل ده"، "جميلة أوي يا ياسمينا"، "صوتك وتمثيلك تحفة"، "انتي إزاي خطيرة أوي كدة بجد".

مسلسل ميد تيرم أول بطولة مطلقة لياسمينا العبد، والعمل من بطولة ياسمينا العبد، يوسف رأفت، جلا هشام، زياد ظاظا، دنيا وائل، قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، سيناريو وحوار ورشة براح، إخراج مريم الباجوري.

تستكمل ياسمينا تصوير فيلم كان ياما كان، مع الفنان نور النبوي، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج أحمد عماد. كما قاربت ياسمينا على الانتهاء من تصوير مسلسل ابن النصابة الذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: كندة علوش، انتصار، معتز هشام، حمزة دياب، العمل من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوّق.