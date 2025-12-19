أسطورة أنجولا السابق: محمد صلاح نجم عالمي والمنافسة لن تكون سهلة على مصر

اتحاد الكرة يحسم الجدل حول التعاقد مع كيروش رئيسًا للجنة الفنية

توقع فابريس ألسيبياديس مايكو "أكوا" نجم أنجولا وبنفيكا البرتغالي الأسبق، المنتخبات المرشحة للتتويج بكأس الأمم الأفريقية المقبلة بالمغرب 2025.

وقال أكوا في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"من الصعب اختيار مرشح واحد فقط، لكن منتخبات مثل المغرب، السنغال، كوت ديفوار، ومصر تبدأ البطولة بأفضلية نسبية لهم".

وأضاف:"ومع ذلك، كرة القدم الإفريقية دائماً ما تحمل مفاجآت".

ومن المقرر أن تنطلق بطولة أمم أفريقيا يوم 21 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 18 يناير المقبل، وذلك بمشاركة 24 منتخباً.