نجم بنفيكا البرتغالي السابق يرشح 4 منتخبات للتتويج بكأس الأمم الأفريقية
كتب : نهي خورشيد
توقع فابريس ألسيبياديس مايكو "أكوا" نجم أنجولا وبنفيكا البرتغالي الأسبق، المنتخبات المرشحة للتتويج بكأس الأمم الأفريقية المقبلة بالمغرب 2025.
وقال أكوا في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"من الصعب اختيار مرشح واحد فقط، لكن منتخبات مثل المغرب، السنغال، كوت ديفوار، ومصر تبدأ البطولة بأفضلية نسبية لهم".
وأضاف:"ومع ذلك، كرة القدم الإفريقية دائماً ما تحمل مفاجآت".
ومن المقرر أن تنطلق بطولة أمم أفريقيا يوم 21 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 18 يناير المقبل، وذلك بمشاركة 24 منتخباً.