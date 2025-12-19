مباريات الأمس
نجم بنفيكا البرتغالي السابق يرشح 4 منتخبات للتتويج بكأس الأمم الأفريقية

كتب : نهي خورشيد

07:53 م 19/12/2025
توقع فابريس ألسيبياديس مايكو "أكوا" نجم أنجولا وبنفيكا البرتغالي الأسبق، المنتخبات المرشحة للتتويج بكأس الأمم الأفريقية المقبلة بالمغرب 2025.

وقال أكوا في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"من الصعب اختيار مرشح واحد فقط، لكن منتخبات مثل المغرب، السنغال، كوت ديفوار، ومصر تبدأ البطولة بأفضلية نسبية لهم".

وأضاف:"ومع ذلك، كرة القدم الإفريقية دائماً ما تحمل مفاجآت".

ومن المقرر أن تنطلق بطولة أمم أفريقيا يوم 21 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى 18 يناير المقبل، وذلك بمشاركة 24 منتخباً.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

