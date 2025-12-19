إعلان

وزير الخارجية الأمريكي يعلق على دعم روسيا لفنزويلا.. ماذا قال؟

كتب-عبدالله محمود:

08:09 م 19/12/2025

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

علق وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، على تصعيد روسيا ودعمها المستمر لدولة فنزويلا التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض حصاراً شاملاً على ناقلاتها النفطية.

وقال روبيو، خلال مؤتمر صحفي لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة غير قلقه من التصعيد مع روسيا بشأن موقفها الداعم لفنزويلا.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي: "أنه لا أحد يريد الحرب مع فنزويلا أو القيام بعمليات عسكرية ضدها".

واتهم روبيو، الحكومة الفنزويلية بأنها تتعاون مع المجرمين والعصابات التي تعمل بحرية داخل أراضيها.

وأشار روبيو، إلى أن ما تبحث عنه أمريكا هو الأمن، حيث تكافح تهريب المخدرات من فنزويلا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تشن حربا على الإرهابيين وعصابات تهريب المخدرات.

