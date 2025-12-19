يونيفيل: لا توجد مؤشرات على إعادة تسليح حزب الله في لبنان

(د ب أ)

قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، إنها لم تجد أي دليل على إعادة تسليح حزب الله منذ دخول وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيز التنفيذ.

وصرحت المتحدثة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، كانديس أرديل، لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة بأنه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ العام الماضي، لم نر في جنوب نهر الليطاني أي دليل على دخول أسلحة جديدة، أو بناء بنى تحتية عسكرية جديدة من جانب جهات غير حكومية، أو تحركات عسكرية من جانب فاعلين غير حكوميين.

وأكدت أن أفراد قوة حفظ السلام يتواجدون يوميا على الأرض لمراقبة الوضع.

وأفادت أرديل بأن "أفراد قوة يونيفيل رصدوا وابلغوا عن أنشطة الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، في منطقة العمليات جنوب لبنان، سواء قبل اندلاع القتال المفتوح أو أثناءه".

وأضافت أرديل أن الوضع في الجنوب لا يزال هشا، غير أن أفراد قوة حفظ السلام يواصلون جهودهم لترسيخ الاستقرار الذي أعيد إرساؤه بعد الصراع الذي شهدته المنطقة العام الماضي.