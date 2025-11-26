بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" أمام مدخل قرية الكشح، بدائرة مركز شرطة دار السلام شرقي محافظة سوهاج.

تلقت الأجهزة المختصة إشارة من مستشفى دار السلام المركزي بوصول كل من: إلهام الدين شاكر (31 عامًا)، مديحة كامل شعبان (38 عامًا)، رانيا جابر هلال (27 عامًا)، عنيات محمود جابر (60 عامًا)، سناء محمد (30 عامًا)، روحية عبد الحافظ (55 عامًا)، عدلي صديق عبد الحميد (36 عامًا)، وسهير سعد أبو الحمد (32 عامًا)، مصابين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.