محافظ الدقهلية يتفقد الشوارع ومنافذ بيع الخضروات في المنصورة

كتب : رامي محمود

12:53 م 26/11/2025
أجرى اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأربعاء، جولة ميدانية مفاجئة بنطاق حي غرب المنصورة، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وشملت الجولة تفقد أحد منافذ بيع الخضروات والفاكهة بالتجزئة بشارع الترعة، حيث شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم المغالاة فيها، والتأكد من توافر السلع الأساسية بأسعار مستقرة، لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم اليومية. كما حث صاحب المنفذ على استمرار نظافة المكان ورفع المخلفات أولًا بأول.

وفي ميدان المجزر، وجه محافظ الدقهلية محمد أمين، رئيس الحي، برفع جميع الإشغالات والتعديات لمحل فاكهة وخضروات، ومنع أي تعدٍ على الشارع.

كما أكد المحافظ على استمرار تكثيف الحملات اليومية للنظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، مع متابعة ميدانية مستمرة لضمان استدامة هذه الجهود وتحقيق الانضباط في السوق والمناطق المجاورة.

محافظ الدقهلية منافذ بيع الخضروات المنصورة

