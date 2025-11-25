ترك المستشار محمد شمندي، رئيس اللجنة الانتخابية بمدرسة دسوق الرسمية لغات، مقعده لمساعدة ناخب مسن من ذوي الاحتياجات الخاصة وصل إلى مقر اللجنة على كرسي متحرك للإدلاء بصوته.



تبادل الناخب أطراف الحديث والمزاح مع رئيس اللجنة فور وصوله، في حضور مديرة المدرسة والمشرفة على التنسيقات الانتخابية، سعيدة بدوي، فيما أعرب القاضي عن تقديره لحرص الناخب على المشاركة رغم ظروفه الصحية.



وتُجرى انتخابات مجلس النواب في كفر الشيخ ضمن المرحلة الثانية يومي الإثنين والثلاثاء (24 و25 نوفمبر 2025)، للتنافس على 20 مقعدًا بالمحافظة، مقسمة بالتساوي بين النظامين الفردي والقائمة، على أن تعقد جولة الإعادة في 17 و18 ديسمبر المقبل.

