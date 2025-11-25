تحويلات مالية وإثبات قيد.. مفاجآت بقضية رمضان صبحي

قال محامي المتهم الثاني في قضية رمضان صبحي لاعب بيراميدز، إن اللاعب جدد خلال جلسة اليوم نفيه أي علم بتفاصيل واقعة التزوير المتهم فيها، موضحًا أنه كان يحوّل مبالغ مالية للمتهم الرابع الهارب "طارق" للحصول على شهادة إثبات قيد فقط، دون أن يكون بينهما أي ترتيب يتعلق بالامتحانات أو المستندات محل الاتهام.

وأشار الدفاع في تصريحات لمصرواي، إلى أنه دفع أمام المحكمة بانتفاء ركن العلم لدى اللاعب، وعدم وجود أي علاقة مباشرة تربطه بالمتهم الذي كان يحضر الامتحانات بدلاً منه.

وأضاف المحامي أن كراسات الإجابة الموجودة ضمن أحراز القضية لا تحمل أي ختم رسمي أو شعار الجمهورية، وإنما يقتصر ختمها على ختم المعهد فقط، وهو ما يجعلها ليست محررات رسمية وفقًا للقانون، معتبرًا أن ذلك يضعف توافر ركن التزوير في الواقعة، خاصة أن باقي المتهمين لا يشغلون وظائف عامة، بما يؤدي إلى عدم انطباق وصف التزوير في محررات رسمية.

وتستكمل المحكمة نظر جلسات محاكمة رمضان صبحي وباقي المتهمين، حيث تواصل الاستماع إلى مرافعات الدفاع قبل إصدار قرارها النهائي في القضية. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين يوسف م س ي البالغ من العمر 22 عامًا ويعمل بمقهى ويقيم بالمقطم، ومحمد إ ع ع البالغ 37 عامًا ويعمل مشرف أمن بمعهد الفراعنة في الجيزة، ورمضان ص ر أ البالغ 28 عامًا، لاعب كرة قدم، مقيم ببالم هيلز في القطامية، وطارق م م ص البالغ 45 عامًا، مالك مقهى ومقيم بالمقطم، لاتهامهم بتزوير كراسات إجابات امتحانات الفرقة الثالثة بأحد المعاهد للسياحة والفنادق، ونسب توقيعات مزورة للمتهم الثالث لإثبات حضوره وقيامه بأداء الامتحانات على خلاف الحقيقة، وذلك من خلال اتفاق مسبق وتزويد المتهم الأول بالبيانات اللازمة لارتكاب الواقعة.



اقرأ أيضا:

"لسه في تالتة لحد دلوقتي".. ماذا قال رمضان صبحي خلال جلسة محاكمته بتهمة التزوير؟

ترحيل رمضان صبحي إلى حجز أبو النمرس بعد قرار حبسه

وصول رمضان صبحي داخل سيارة ترحيلات لمحاكمته بتهمة تزوير مستندات امتحانات