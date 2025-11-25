سحب وأمطار.. منطقة مجرح بجنوب سيناء تتعرض لتقلبات جوية -صور

تعرضت منطقة وادي مجرح بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، لتقلبات جوية مفاجأة وغطت السحب السماء وعم الظلام المنطقة، وتساقط أمطار متوسطة.

وأكد مركز العمليات بالمحافظة، أن المنطقة الواقعة بين مدينتي شرم الشيخ ودهب بالقرب من وادي مجرح تعرضت لتقلبات جوية مفاجئة وغطت السحب السماء، وأعقبها تساقط أمطار متوسطة الحدة.

وأوضح المركز أن المياه التي تساقطت ولم تسفر عن أي تجمعات مائية، وحركة مرور الطرق الرابطة بين المدينتين تسير بشكل طبيعي، ويسود محافظة جنوب سيناء اليوم، طقس وغائم جزئي على كافة المدن، ونشاط الرياح المثيرة للرمال الخفيفة بسرعة تتجاوز الـ 36 كيلو متر.

وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى، للتعامل مع الأمطار وسرعة رفع المياه لتسيير الحركة المرورية على الطرق الدولية.

وكان محافظ جنوب سيناء، وجه برفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ الرئيسية والفرعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة، ومراجعة مجرى السيول والسدود والبحيرات، للتأكد من تطهيرها، إضافة إلى جاهزية المعدات وحدات الطوارئ للتعامل مع أي طوارئ، والمتابعة على مدار الساعة.