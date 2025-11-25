إعلان

محافظ القليوبية يتابع جاهزية اللجان العامة لعمليات الفرز

كتب : أسامة عبدالرحمن

03:14 م 25/11/2025
    لجان الفرز بالقليوبية
    لجان الفرز بشبين القناطر
    جاهزية لجان الفرز
    لجان الفرز

تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، أعمال تجهيز واستعداد 6 لجان عامة للفرز بمراكز ومدن: بنها وطوخ وشبرا الخيمة والخانكة وشبين القناطر، وذلك في إطار خطة المحافظة لضمان انتظام واستقرار مراحل العملية الانتخابية حتى الانتهاء من فرز الأصوات وإعلان النتائج.

وأكد المحافظ أن جميع اللجان العامة جاهزة تمامًا لبدء أعمال الفرز فور انتهاء عملية التصويت، موضحًا أن المحافظة استكملت كافة التجهيزات الفنية واللوجستية داخل المقار، بما يشمل الإضاءة، ومناطق الانتظار، ومسارات دخول القضاة وأطقم العمل، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية لتأمين اللجان العامة وضمان سير العمل دون أي معوقات.

وأشار المحافظ إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرف العمليات في المدن والمراكز، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لضمان المتابعة المستمرة والتعامل مع أي مستجدات، مؤكدًا أن المحافظة تعمل وفق خطة منظمة لضمان سير عملية الفرز في أجواء آمنة ومنضبطة.

وشدد المحافظ على الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات داخل مقار اللجان العامة، مؤكداً أن جاهزية اللجان تأتي نتيجة استعدادات مكثفة لضمان نجاح هذا الاستحقاق الدستوري في أفضل صورة.

