شهدت الدائرة الثلاثون بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة في شبرا الخيمة جلسة جديدة اتسمت بالتوتر، حيث أعادت المحكمة للمرة الثانية استجواب لاعب كرة القدم رمضان صبحي خلال ثالث جلسات محاكمته في القضية المتهم فيها مع ثلاثة آخرين بالتورط في تزوير محررات رسمية مرتبطة بامتحانات أحد معاهد السياحة والفنادق.

وخلال الجلسة، عرضت المحكمة على المتهمين الأحراز والمستندات المضبوطة، ووجهت لهم أسئلة دقيقة حول آلية تحرير كراسات الإجابة وكشوف الحضور والانصراف الخاصة بالمعهد.

وجدد رمضان صبحي إنكاره التام للاتهامات، مؤكدًا أمام هيئة المحكمة: "معنديش أي علم بالشهادات أو الكشوف دي.. عمري ما شوفتها، ولسه طالب في الفرقة التالتة لحد دلوقتي".

وأوضح اللاعب أنه لم يوقع على أي أوراق متعلقة بالامتحانات، ولم يتسلم أو يسلم كراسات إجابة، مشيرًا إلى أن اسمه تم إدخاله في الواقعة دون علمه أو صلة له بها.

كما كرر بقية المتهمين — وهم عامل بمقهى، ومشرف أمن، ومالك مقهى — نفيهم جميع الاتهامات، مؤكدين أنهم لا يعرفون شيئًا عن أي عمليات تزوير ولم يشاركوا في إعداد أو تمرير مستندات مزيفة.

وخلال الجلسة، قامت المحكمة بمراجعة الأحراز مرة أخرى، والتي شملت كراسات إجابة منسوبة لرمضان صبحي، إضافة إلى كشوف حضور وانصراف ومستندات قيد دراسي، قالت النيابة إنها تحمل توقيعات غير صحيحة.