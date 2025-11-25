مدير تعليم جنوب سيناء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

أدلى عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، بصوته في انتخابات مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، وذلك داخل مقر لجنته الانتخابية بمدرسة رفاعة الطهطاوى الإعدادية بمدينة الطور.



وقال وكيل الوزارة، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يعكس وعي الشعب المصري وإدراكه لمسئولياته تجاه الوطن، مشيرا إلى أنه يوجد تواصل مستمر مع جميع المدارس التي جرى اختيارها مقرات انتخابية لتذليل أي صعوبات، وأن هذه المدارس ستكون جاهزة لاستقبال الطلاب غدا الأربعاء لانتظام العملية التعليمية.



وناشد وكيل الوزارة، العاملين في التربية والتعليم، والذين لهم حق التصويت الانتخابي بضرورة المشاركة الإيجابية، و التوجه إلى اللجان لاختيار من يرونه الأصلح للمرحلة المقبلة.



جدير بالذكر، أن تعليم جنوب سيناء أعلن أن هناك 15 مدرسة جاهزة لاستقبال انتخابات مجلس النواب بمختلف مدن المحافظة.