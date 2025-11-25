محافظ الشرقية يتابع عملية فتح اللجان باليوم الثاني لانتخابات النواب

الشرقية- ياسمين عزت:

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، المُشكّلة من ممثلي الجهات التنفيذية والأمنية لمتابعة سير اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد كجك السكرتير العام المساعد، والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، وهشام عبد المقصود مدير مركز السيطرة، وأعضاء اللجنة.

وخلال المتابعة، اطمأن المحافظ على فتح جميع اللجان الانتخابية في موعدها الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات في التاسعة صباحًا، وعلى انتظام عمل القضاة والمستشارين والمراقبين داخل مقار الاقتراع، مؤكدًا عدم رصد أي معوقات تعطل سير العملية الانتخابية منذ انطلاقها.

كما حرص المحافظ على التواصل المباشر مع غرفتي عمليات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، لمراجعة الموقف ميدانيًا والتأكيد على انتظام سير التصويت، مشددًا على التزام الأجهزة التنفيذية بالحياد التام والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، إلى جانب تقديم الدعم اللوجيستي ووسائل الراحة اللازمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها في حالة جاهزية كاملة لضمان تيسير مشاركة الناخبين وممارسة حقهم الدستوري في أجواء من الانضباط والشفافية، مشيرًا إلى استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية ومركز السيطرة للطوارئ لمتابعة الأحداث لحظة بلحظة والتعامل الفوري مع أي مستجدات.

يُذكر أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الشرقية يبلغ 4 ملايين و884 ألفًا و104 ناخبين، يدلون بأصواتهم داخل 975 مركزًا انتخابيًا يضم 1040 لجنة فرعية و9 لجان عامة، وذلك للتنافس على 21 مقعدًا فرديًا و21 مقعدًا بالقائمة بين 253 مرشحًا فرديًا.