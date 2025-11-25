زحام في اليوم الأخير لانتخابات النواب 2025 بجنوب سيناء -صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت لجان الاقتراع في محافظة جنوب سيناء، إقبالًا كثيفًا وزحامًا شديدًا من المواطنين، الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس النواب 2025.

وبدأت عملية الحشد والتوافد على اللجان بقوة منذ اللحظات الأولى لفتح الأبواب، مدفوعة بحرص المرشحين على تأمين أكبر عدد من الأصوات.

رغم الزحام، تجري عملية التصويت في سهولة ويسر داخل اللجان، ويتم تقديم المساعدة اللازمة بشكل فوري لـ كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لضمان إدلائهم بأصواتهم بيسر ودون عناء.

من جانبه، أكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المديرية، أن جميع اللجان فتحت أبوابها في موعدها المحدد، بعد التأكد من وصول المستشارين المشرفين على العملية الانتخابية وتواجدهم قبل وقت كافٍ لاستقبال الناخبين.

وأوضح المركز استمرار رفع درجة الطوارئ القصوى على مدار اليوم. ويتم التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لتأمين اللجان من الداخل والخارج، وتنظيم عملية دخول وخروج الناخبين، كما تم تكثيف الحملات المرورية وعمل محاور بديلة في الشوارع لمنع مرور السيارات أمام المقار الانتخابية، لضمان أعلى مستويات الأمان والانضباط.

وشدد المركز على أن العملية الانتخابية تسير في انتظام تام على مستوى كافة مدن المحافظة، مؤكدًا عدم تلقي أي مخالفات داخل اللجان أو خارجها خلال التصويت أمس.

تُجرى انتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء في 15 لجنة فرعية موزعة على 15 مدرسة بمختلف المدن، تشمل 5 لجان بطور سيناء، و3 لجان بشرم الشيخ، ولجنتين برأس سدر، ولجنتين بدهب، ولجنة بكل من أبو رديس، وأبو زنيمة، وسانت كاترين، ولجنة بطابا.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 103698 ناخبًا وناخبة، موزعين على الدائرة الأولى (شرم الشيخ، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين) بـ 35766 ناخبًا، والدائرة الثانية (رأس سدر، أبوزنيمة، أبوديس، طور سيناء) بـ 67932 ناخبًا.

وتتنافس المحافظة على 4 مقاعد في البرلمان، بواقع مقعدين فرديين (يتنافس عليهما 15 مرشحًا) ومقعدين للقائمة.