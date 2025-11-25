بالصور- وصول شريف إكرامي إلى مجمع محاكم شبرا الخيمة لدعم رمضان صبحي

"لسه في تالتة لحد دلوقتي".. ماذا قال رمضان صبحي خلال جلسة محاكمته بتهمة

شهد محيط محكمة جنايات الجيزة – المنعقدة في مجمع محاكم شبرا الخيمة – صباح اليوم حضور اللاعب شريف إكرامي، الذي وصل إلى المحكمة بصحبة المستشار القانوني لأسرته ولموكله اللاعب رمضان صبحي، المحامي أشرف عبدالعزيز، وذلك قبل بدء الجلسة الثالثة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تزوير مستندات رمضان صبحي".

ووصل إكرامي وعبدالعزيز وسط إجراءات أمنية مكثفة، حيث انتشرت قوات التأمين في محيط المحكمة منذ الساعات الأولى من الصباح، تزامنًا مع نقل المتهمين من محبسهم وحضورهم داخل القاعة المخصصة لنظر القضية.

ويأتي حضور شريف إكرامي لدعم رمضان صبحي وأسرته خلال الجلسة، في وقت تحظى فيه القضية بمتابعة إعلامية واسعة واهتمام كبير من جمهور كرة القدم، نظرًا لارتباط اسم اللاعب بقضية التزوير محل التحقيق.

وبدأت الجلسة برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم، وعضوية المستشارين عبد السلام الدلجاوي وأحمد محمد يسري، حيث جرى إثبات حضور المتهمين وهيئة الدفاع تمهيدًا لمتابعة إجراءات المحاكمة.