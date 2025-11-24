إعلان

محافظ المنوفية: غلق لجان "النواب" بلا شكاوى وتأمين الصناديق للغد

كتب : أحمد الباهي

09:59 م 24/11/2025

محافظ المنوفية في غرفة العمليات بالمحافظة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، غلق صناديق الاقتراع بكافة اللجان في تمام التاسعة من مساء اليوم الاثنين، مؤكدًا انتهاء اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025 دون تسجيل أي شكاوى أو معوقات.

وأوضح المحافظ أن العملية الانتخابية سارت بانتظام كامل منذ الصباح، لافتًا إلى إتمام إجراءات تأمين الصناديق استعدادًا لاستئناف التصويت غدًا في مواعيده المقررة.

وناشدت المحافظة المواطنين بمواصلة المشاركة الإيجابية، مخصصة أرقام غرفة العمليات المركزية (2239804 – 2224899 – 2222035) لتلقي أي استفسارات أو شكاوى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إبراهيم أبوليمون المنوفية غلق صناديق الانتخابات غلق لجان الانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
استمرار الانخفاض وتحذير من الشبورة الكثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة