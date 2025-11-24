محافظ المنوفية: غلق لجان "النواب" بلا شكاوى وتأمين الصناديق للغد

المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، غلق صناديق الاقتراع بكافة اللجان في تمام التاسعة من مساء اليوم الاثنين، مؤكدًا انتهاء اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025 دون تسجيل أي شكاوى أو معوقات.

وأوضح المحافظ أن العملية الانتخابية سارت بانتظام كامل منذ الصباح، لافتًا إلى إتمام إجراءات تأمين الصناديق استعدادًا لاستئناف التصويت غدًا في مواعيده المقررة.

وناشدت المحافظة المواطنين بمواصلة المشاركة الإيجابية، مخصصة أرقام غرفة العمليات المركزية (2239804 – 2224899 – 2222035) لتلقي أي استفسارات أو شكاوى.