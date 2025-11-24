إعلان

محافظ الشرقية يدلي بصوته في مجلس النواب 2025 (صور)

كتب : ياسمين عزت

02:57 م 24/11/2025
    محافظ الشرقية
    محافظ الشرقية

أدلى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، صباح اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، بلجنة مدرسة السادات الإعدادية بنين بمدينة الزقازيق، مؤكدًا حرصه على المشاركة في العملية الانتخابية وممارسة حقه الدستوري في اختيار ممثليه تحت قبة البرلمان.

وأشار المحافظ إلى أن العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم داخل لجان المحافظة، موضحًا أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، إلى جانب مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يتابعان مجريات التصويت لحظة بلحظة للتعامل السريع مع أي معوقات وتوفير مناخ آمن وميسر للناخبين.

وأضاف "الأشموني" أن توافد المواطنين منذ الساعات الأولى يعكس وعي أبناء الشرقية وحرصهم على المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني دعمًا لمسيرة الدولة، لافتًا إلى رفع درجة الاستعداد في جميع القطاعات الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والإنارة بمحيط اللجان.

ودعا المحافظ أبناء الشرقية، خاصة الشباب والمرأة، إلى المشاركة الإيجابية، مؤكدًا أن قوة الدولة تكمن في وعي مواطنيها وتكاتفهم، وأن المشاركة الشعبية ركيزة أساسية في استكمال بناء الجمهورية الجديدة.

رافق المحافظ خلال الإدلاء بصوته كل من محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق.

