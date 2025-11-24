توافد كثيف على لجان القليوبية في اليوم الأول لانتخابات النواب (صور)

شهدت لجان الاقتراع بمحافظة القليوبية، صباح اليوم الإثنين، توافدًا ملحوظًا من الناخبين منذ اللحظات الأولى لانطلاق التصويت في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وسط تنظيم أمني وخدمي يضمن سهولة الحركة داخل المقرات الانتخابية وخارجها.

ويصوّت أبناء القليوبية ضمن محافظات المرحلة الثانية البالغ عددها 13 محافظة، حيث تستقبل 321 مقرًا انتخابيًا يضم 500 لجنة فرعية أكثر من 3 ملايين و650 ألف ناخب وناخبة موزعين على المدن والمراكز.

وتشهد الدوائر الست بالمحافظة — بنها وكفر شكر، طوخ وقها، شبرا الخيمة، قليوب والقناطر الخيرية، الخانكة والخصوص والعبور، شبين القناطر — منافسة قوية بين 71 مرشحًا فرديًا، إلى جانب القوائم المترشحة على مستوى قطاعات المرحلة الثانية.

وتزامن التوافد مع جهود كبيرة بذلتها أجهزة المحافظة خلال الأيام الماضية لتجهيز المدارس والمقار الانتخابية ورفع كفاءتها، بما يشمل توفير مولدات كهرباء احتياطية وضمان جاهزية المستشفيات ووحدات الإسعاف. كما تم تأمين محيط اللجان بالتنسيق مع الجهات الأمنية وتنظيم الحركة لمنع التكدسات، فضلًا عن توفير أماكن انتظار لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن تيسير حركة الناخبين داخل المقرات ومحيطها يأتي على رأس أولويات غرفة العمليات المركزية، التي تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل السريع لحل أي شكاوى، مشددًا على حياد الأجهزة التنفيذية ووقوفها على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وتستمر عملية التصويت على مدار يومي 24 و25 نوفمبر، فيما تقام جولة الإعادة يومي 17 و18 ديسمبر المقبلين، وسط ترقب أبناء المحافظة لمجريات هذا الاستحقاق البرلماني الذي يشهد منافسة واسعة، خاصة في الدوائر ذات الثقل التصويتي.