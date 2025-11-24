جولة ميدانية لمدير أمن الإسماعيلية لتفقد لجان اقتراع النواب 2025 (صور)

بالصور.. إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم بين ملاكي وأجرة بكفر الشيخ

شهدت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين، متابعة أمنية مكثفة مع الساعات الأولى لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، حيث أجرى اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، جولة تفقدية لعدد من اللجان والمقار الانتخابية للاطلاع على انتظام العمل داخلها وحركة دخول الناخبين.

وتفقد مدير الأمن محيط المراكز الانتخابية بعدد من الأحياء والمناطق، متابعًا انتشار القوات ونقاط التأمين الثابتة والمتحركة، ومراجعة جاهزية العناصر المكلفة بتأمين العملية الانتخابية. كما تابع سير إجراءات دخول المواطنين وتنظيم حركة تدفقهم داخل اللجان.

وتستقبل محافظة الإسماعيلية خلال هذا الاستحقاق الديمقراطي أكثر من مليون ناخب موزعين على 168 مركزًا انتخابيًا لاختيار 5 مرشحين بالنظام الفردي في ثلاث دوائر، و3 مرشحين بنظام القائمة. وكانت المحافظة قد انتهت خلال الأيام الماضية من تجهيز جميع المقار الانتخابية، بما شمل توفير مظلات ومقاعد لانتظار الناخبين، إضافة إلى توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الهمم.

كما تواصل غرف العمليات بالمحافظة ومديرية الأمن متابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة لضمان انضباط الحركة وتأمين المراكز الانتخابية، بالتزامن مع انتشار سيارات الإسعاف بالقرب من اللجان تحسبًا لأي طوارئ صحية.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة المستمرة لانتظام العملية الانتخابية داخل المحافظة، وضمان تهيئة أجواء آمنة ومنظمة تُيسّر على المواطنين الإدلاء بأصواتهم منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان وحتى إغلاقها مساء الغد.