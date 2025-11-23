"الكرة وقعت وأحمد غرق".. البحث عن طفل ابتلعته ترعة أثناء اللعب بقنا

تكثّف قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن طفل سقط داخل ترعة أثناء لعب كرة القدم، اليوم السبت، بمركز قفط جنوبي محافظة قنا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة قفط، يفيد بتغيّب طفل يُدعى أحمد هيثم من منطقة المنشية. وبفحص كاميرات المراقبة في محيط المنطقة، تبيّن أن الطفل كان يلهو بكرة القدم وسقط فجأة داخل الترعة، فيما عُثر على الكرة الخاصة به بالقرب من موقع الحادث.

وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات البحث بمشاركة عدد من أهالي المنطقة، في محاولة لانتشال جثمان الطفل.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، التي كلّفت وحدة المباحث بالتحري لكشف ملابسات الحادث.