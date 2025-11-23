إعلان

"الكرة وقعت وأحمد غرق".. البحث عن طفل ابتلعته ترعة أثناء اللعب بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

12:35 م 23/11/2025

قوات الإنقاذ النهري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تكثّف قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن طفل سقط داخل ترعة أثناء لعب كرة القدم، اليوم السبت، بمركز قفط جنوبي محافظة قنا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة قفط، يفيد بتغيّب طفل يُدعى أحمد هيثم من منطقة المنشية. وبفحص كاميرات المراقبة في محيط المنطقة، تبيّن أن الطفل كان يلهو بكرة القدم وسقط فجأة داخل الترعة، فيما عُثر على الكرة الخاصة به بالقرب من موقع الحادث.

وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات البحث بمشاركة عدد من أهالي المنطقة، في محاولة لانتشال جثمان الطفل.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، التي كلّفت وحدة المباحث بالتحري لكشف ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الإنقاذ النهري البحث عن طفل قنا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصدر بـ"الكهرباء": إرجاء تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم