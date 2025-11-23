بالصور- البابا تواضروس يرقّي الأنبا يوأنس مطرانًا لأسيوط

منح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، نيافة الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري ورئيس دير السيدة العذراء بدرنكة وسكرتير المجمع المقدس، رتبة "مطران"، وذلك بعد مرور 32 عامًا على سيامته أسقفًا.

أقيمت مراسم الترقية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، واللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط الأسبق، والمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط الأسبق، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

يُذكر أن الأنبا يوأنس تولى خدمة إيبارشية أسيوط عقب مرض الأنبا ميخائيل، شيخ المطارنة، ثم رُسم أسقفًا للإيبارشية في 23 مايو 2015 على يد البابا تواضروس الثاني، بعد وفاة الأنبا ميخائيل.