إعلان

بالصور- البابا تواضروس يرقّي الأنبا يوأنس مطرانًا لأسيوط

كتب : محمود عجمي

12:00 م 23/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    البابا تواضروس الثاني والأنبا يوأنس مطران أسيوط .jpeg (2)
  • عرض 6 صورة
    البابا تواضروس الثاني والأنبا يوأنس مطران أسيوط .jpeg (3)
  • عرض 6 صورة
    البابا تواضروس الثاني والأنبا يوأنس مطران أسيوط
  • عرض 6 صورة
    البابا تواضروس الثاني والأنبا يوأنس مطران أسيوط .jpeg (1)
  • عرض 6 صورة
    الأنبا يوأنس مطران أسيوط وسكرتير المجمع المقدس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

منح قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، نيافة الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وساحل سليم والبداري ورئيس دير السيدة العذراء بدرنكة وسكرتير المجمع المقدس، رتبة "مطران"، وذلك بعد مرور 32 عامًا على سيامته أسقفًا.

أقيمت مراسم الترقية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، واللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط الأسبق، والمهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط الأسبق، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

يُذكر أن الأنبا يوأنس تولى خدمة إيبارشية أسيوط عقب مرض الأنبا ميخائيل، شيخ المطارنة، ثم رُسم أسقفًا للإيبارشية في 23 مايو 2015 على يد البابا تواضروس الثاني، بعد وفاة الأنبا ميخائيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البابا تواضروس الأنبا يوأنس أسيوط

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصدر بـ"الكهرباء": إرجاء تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم