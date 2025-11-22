إعلان

صدمته سيارة.. وداع مهيب في جنازة طفل حادث زنارة المنوفية

كتب : أحمد الباهي

07:27 م 22/11/2025
    أهالي قرية بتبس بشبين الكوم يحملون جثمان الطفل
    جنازة طفل زنارة في طريقها للمقابر

المنوفية- أحمد الباهي:

شيّع المئات من أهالي قرية كفر بتبس التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مساء اليوم السبت، جثمان الطفل الذي لقي مصرعه في حادث مأساوي أمام إحدى قاعات الأفراح بالقرية، وسط حالة من الحزن العميق والانهيار التي خيمت على أسرته ومحبّيه.

وانطلقت الجنازة من منزل الأسرة في موكب مهيب شارك فيه كبار القرية وصغارها، إذ علت أصوات البكاء والدعاء للطفل، بينما بدا التأثر واضحًا على وجوه المشاركين الذين اصطفوا على جانبي الطريق لتوديعه في مشهد أليم.

وكان الطفل "آدم.ح.ا"، 5 سنوات، نُقل إلى مستشفى تلا العام عقب اصطدام سيارة به، في محاولة لإنقاذه، إلا أن حالته تدهورت سريعًا نتيجة نزيف حاد، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى، وعقب انتهاء الإجراءات القانونية، وصدور قرار النيابة العامة بدفن الجثمان، تسلّمت الأسرة طفلها لتشييعه إلى مثواه الأخير.

مصرع طفل صدمته سيارة أمام قاعة أفراح بالمنوفية

