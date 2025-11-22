مصرع طفل صدمته سيارة أمام قاعة أفراح بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لقى طفل بقرية زنارة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية مصرعه في حادث مأساوي أمام قاعة أفراح بالقرية. فور الحادث، تم نقل الطفل إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى تلا العام في محاولة لإنقاذه، إلا أن حالته تدهورت سريعًا نتيجة نزيف حاد، وأعلن الأطباء وفاته.

وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد باصطدام سيارة بالطفل "أدم ح.ا"، مقيم بقرية بتبس التابعة لمركز شبين الكوم. وعقب نقله لمستشفى تلا العام، لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة هناك، واتخذت الأجهزة المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تقرر عرض جثمان الطفل على الطب الشرعي بناءً على توجيهات النيابة العامة، التي صرحت لاحقًا بدفن الجثمان، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.