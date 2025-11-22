"زوزو كعابيش" تطلق مبادرة لتعليم أطفال الصعيد الموسيقى والغناء -صور

الأقصر - محمد محروس:

أطلقت الشابة الأقصرية زينب حيدر، الشهيرة بـ «زوزو كعابيش»، مبادرة جديدة لتعليم أطفال الصعيد الموسيقى والغناء داخل قريتها بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، في خطوة تهدف إلى نشر الفن بين الأطفال وتشجيعهم على اكتشاف مواهبهم في بيئة تعاني من ندرة الأنشطة الثقافية والفنية.

وتعد هذه المبادرة حلقة جديدة في مسيرة كفاح زينب، التي نجحت خلال السنوات الماضية في تقديم نموذج ملهم لفتاة صعيدية تتحدى التقاليد الصارمة وتشق طريقها بثبات نحو تحقيق ذاتها.

وتعود قصة زينب إلى اللحظة التي تلقت فيها اتصالًا هاتفيًا لتأكيد حضورها مؤتمرًا لتدريب المرأة على المشاركة السياسية تحت عنوان «صوت النساء».

تقول زينب إنها في البداية اعتقدت أن المتصل يمازحها أو «يعاكس»، قبل أن تكتشف أن الدعوة حقيقية، لتواجه بعدها أول التحديات: كيفية إقناع والدها بالسفر إلى القاهرة بمفردها.

ورغم رفض والدها في البداية، استطاعت زينب بإصرارها وإيمانها بحقها في التعلم وخوض التجربة أن تقنعه، لتنطلق من إسنا إلى القاهرة، حيث بدأت رحلتها الحقيقية في بناء شخصيتها وتحقيق أحلامها.

وتعمل زينب في صناعة نول السجاد اليدوي، وهو المجال الذي برعت فيه وبدأت من خلاله تدريب عدد من ذوي الهمم، وهو ما جعلها تحظى باحترام وتقدير واسع داخل مجتمعها، بعدما لمست الأسر فائدة ما تقدمه لأبنائها.

وحظيت قصة زينب باهتمام مخرجين وفنانين، حيث قام المخرج المصري مراد السيد بتوثيق رحلتها في فيلم وثائقي حمل اسم «زينب»، رصد خلاله مراحل حياتها ومحطات كفاحها، وقد جرى عرض الفيلم في دار الأوبرا المصرية وحصد جائزة، ليُعيد تقديم زينب للجمهور باعتبارها نموذجًا للصمود والإصرار.

واليوم، وبعد رحلة امتدت من إسنا إلى القاهرة ثم إلى شاشة الأوبرا، تعود زينب إلى جذورها مرة أخرى، حاملة معها حلمًا أكبر: أن تمنح أطفال قريتها فرصة لفهم الموسيقى والغناء، وأن تفتح أمامهم نافذة جديدة على العالم الواسع.

وتؤكد زينب أن مبادرتها تهدف إلى «خلق جيل جديد يحب الفن ويؤمن بدوره في التغيير»، مشيرة إلى أن استقبال الأهالي لها كان حافلًا، خاصة بعد انتشار قصتها ونجاح فيلمها.

وتأمل زينب أن تتوسع المبادرة مستقبلًا لتشمل قرى أخرى في الصعيد، وأن تجد دعمًا من الجهات الثقافية والفنية، حتى يصبح الفن جزءًا طبيعيًا من حياة أطفال الجنوب.