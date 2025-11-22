إعلان

بسبب الشبورة.. مصرع شابين في حادث تصادم مروع بالسادات (صور)

كتب : أحمد الباهي

11:12 ص 22/11/2025
    جانب من الحادث
    تلفيات كبيرة بالسيارة

المنوفية - أحمد الباهي:

شهد طريق مفارق التحرير بكفر داود بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع شابين إثر تصادم السيارة التي كانا يستقلانها، نتيجة انخفاض مستوى الرؤية بسبب الشبورة المائية.

وعلى الفور أخطرت الجهات المعنية، ونقل الجثمانان إلى مستشفى السادات العام.

واستقبلت المستشفى كلًا من بركة م.ع 22 عامًا، وعبدالفتاح م.ع 25 عامًا، من قرية كفر داود الجديدة، حيث جرى إيداعهما بثلاجة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليمهما لذويهما.

وكان اللواء علاء الجاحر، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة السادات يفيد بوقوع الحادث ومصرع الشابين، فيما حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حادث تصادم مدينة السادات محافظة المنوفية شبورة

