بالصور- مهرجان الإضاءة بشرم الشيخ يجذب السياح من 25 دولة

جنوب سيناء - رضا السيد:

قال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء: "إن الإقبال السياحي الكبير على مهرجان الإضاءة السنوي بقطاع سوهو سكوير بشرم الشيخ يعكس مدى ما تتمتع به المحافظة من أمن واستقرار، وما تحققه المدينة من معدلات قياسية في حركة السياحة خلال العام، بما في ذلك الارتفاع الملحوظ في أعداد السائحين، والذي ينعكس مباشرة على خلق فرص عمل جديدة للشباب ودعم الاقتصاد المحلي".

وأوضح المحافظ أن جنوب سيناء تُعد مقصدًا رئيسيًا للاحتفالات العالمية، وأن مهرجان الإضاءة أصبح أحد أبرز الفعاليات التي تجذب العائلات والسائحين من مختلف دول العالم.

وأكد المحافظ أن هذه الفعاليات تُجسّد رؤية الدولة في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تضع السياحة كأحد محركات النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل وتحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة.

وأطلق محافظ جنوب سيناء إشارة بدء النسخة الثانية والعشرين من مهرجان الإضاءة العالمي "سويتش أون" بسوهو سكوير، والذي يُقام سنويًا مساء 21 نوفمبر إيذانًا بانطلاق احتفالات العام الجديد، بحضور آلاف السائحين ونخبة من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، في مشهد يعكس المكانة العالمية المتفردة لمدينة شرم الشيخ.

وأكد رامي رزق الله، رئيس قطاع سوهو سكوير، أن الإضاءة تتم على أحدث النظم العالمية، مع استحداث تصاميم جديدة كل عام لتقديم عروض مبتكرة وجذابة للسائحين.

وتضمنت الإضاءة مجسمات لأشجار الكريسماس، وبابا نويل، وزهرة اللوتس، وأشكال للحيوانات والطيور، إضافة إلى أشكال مضيئة متحركة على هيئة فرق موسيقية، وممرات مضيئة، ورحلة السيد المسيح.

وأضاف "رزق الله" أن المهرجان، الذي انطلق للعام الثاني والعشرين على التوالي، بدأ يكتسب صدى عالميًا، حيث شارك فيه هذا العام سياح من أكثر من 25 جنسية، نتيجة التوسع في مساحة الفعاليات على امتداد ممشى القطاع من المدخل حتى المخرج.

وشمل المهرجان عروضًا مبهرة من الإضاءة الساطعة والفقرات الفنية العالمية، بمشاركة فرقة Boney M والمطربة الروسية سونديانا وفرقة ديسكو مصر، وأعرب السائحون عن سعادتهم بحضور المهرجان السنوي للاستمتاع بكل ما هو جديد ومميز.