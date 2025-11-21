إعلان

إصابة 4 من أسرة واحدة في حادث تصادم بأسيوط

كتب : مصراوي

06:46 م 21/11/2025

أسيوط - محمود عجمي:

أُصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، مساء اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية في منطقة ستي بحي غرب مدينة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث ووجود مصابين.

وانتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص والمعاينة وقوع التصادم بين السيارة والدراجة النارية، ما أسفر عن إصابة كل من: سيد ذكي يوسف (52 عامًا)، وزوجته إيمان حمدان عبد المجيد (43 عامًا)، ونجلهما محمد سيد ذكي (6 أعوام)، وابنتهما آلاء سيد ذكي (22 عامًا).

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرَت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم تصادم ملاكي أمن أسيوط

