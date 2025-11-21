الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أجرت النيابة العامة في الإسكندرية، اليوم الجمعة، معاينة لموقع انهيار عقار قديم مكون من 4 طوابق، صادر له قرار هدم كلي لم يُنفذ، بمنطقة اللبان في حي الجمرك، وذلك دون وقوع أي إصابات.

وأوضح مصدر بحي الجمرك أن العقار المنهار مكون من طابق أرضي و4 طوابق علوية، وكان صادرًا له قرار هدم كلي رقم 70 لسنة 2010 لم ينفذه السكان.

وكانت غرفة عمليات حي الجمرك قد تلقت بلاغًا بانهيار أسقف العقار رقم 11 بشارع ابن عطا الله، وانتقل على الفور مسئولو الحي وضباط الشرطة والحماية المدنية إلى الموقع.

تبين من الفحص أن العقار قديم، ومأهول بالسكان، وصدر له قرار هدم لم يُنفذ، وقد انهارت أسقفه قبل أن ينهار العقار بالكامل حتى سطح الأرض، دون حدوث أي إصابات.

وأكد شهود عيان أن السكان تم إنقاذهم على الفور بعد ظهور تصدعات بالعقار، لينهار بعد إخلائه بدقائق معدودة، فيما تم فرض كردون أمني لحماية المارة.

تحرر محضر بالواقعة في قسم شرطة اللبان، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.