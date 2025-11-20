إعلان

مصرع مسجل وسقوط عصابته في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

10:52 م 20/11/2025

تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة - ارشيفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي عنصر إجرامي "مسجل خطر" مصرعه وتم وضبط آخرين، في حملة أمنية مكبرة شنتها مديرية أمن قنا لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام بمنطقة "الشؤون" ببندر قنا.

بدأت الواقعة بورود معلومات لإدارة البحث الجنائي تفيد باختباء مجموعة من العناصر الإجرامية الخطرة (من مركز دشنا) داخل إحدى البؤر بمنطقة الشؤون.

مبادرة بإطلاق النار ورد حاسم

فور وصول القوات ومداهمة الموقع، بادر أحد العناصر الإجرامية بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه قوات الشرطة في محاولة للهرب.

تعاملت القوات فورًا مع مصدر النيران، مما أدى إلى مصرع "المسجل خطر" في الحال، والسيطرة على الموقف وضبط باقي المتهمين الموجودين معه.

التحفظ على السلاح والمضبوطات

عقب انتهاء التعامل، تم نقل جثة المسجل إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة، والتحفظ على الأسلحة والمضبوطات التي عُثر عليها بحوزة المتهمين.

كما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة وسرعة تحريات المباحث حول نشاط المتهمين.

تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا مصرع مسجل خطر حملة أمنية مكبرة مديرية أمن قنا مصرع مسجل وسقوط عصابته

