في 96 ساعة فقط.. "صحة أسوان" تُحصّن نصف أطفال المحافظة ضد الحصبة (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

واصلت مديرية الشؤون الصحية بأسوان، اليوم الخميس، ماراثون حملة التطعيمات المحدودة ضد مرضي "الحصبة" و"الحصبة الألماني"، محققةً معدلات إنجاز قياسية في أيامها الأولى، تحت رعاية الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وكشف الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام الطب الوقائي بأسوان، عن نجاح الحملة في الوصول إلى 293 ألفًا و553 طفلًا خلال الـ 4 أيام الأولى فقط، وهو ما يمثل 52% من إجمالي المستهدف العام، مما يعكس إقبالاً كبيرًا وجهدًا ميداني مكثفًا.

خريطة الحملة بالأرقام

أوضح "أبو المجد" أن الحملة التي تستمر فعالياتها حتى 4 ديسمبر القادم، تعمل وفق خطة لوجستية دقيقة تستهدف الوصول إلى 566 ألفًا و809 أطفال على مستوى المحافظة، وتغطي الفئة العمرية من سن 9 أشهر وحتى 12 عامًا.

آليات التنفيذ

ولضمان الوصول لكل طفل، شكلت المديرية جيشًا طبيًا يضم 504 فرق طبية متحركة تجوب المناطق المختلفة، مدعومة بفرق ثابتة تتمركز في مكاتب الصحة، والوحدات الصحية، والمراكز الطبية المنتشرة في كل أنحاء أسوان، لتقديم الخدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات.