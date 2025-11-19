إعلان

بالصور.. 5 مصابين في تصادم ميكروباص وملاكي أعلى كوبري الواسطى بأسيوط

كتب : محمود عجمي

10:35 م 19/11/2025
    حادث تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكي _
    جانب من الحادث _
    جانب من الحادث
    سيارة ميكروباص
    حادث تصادم سيارة ميكروباص مع ملاكي

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي أعلى كوبري الواسطى بمركز الفتح في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين. وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص والمعاينة الأولية تصادم سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم "7162 ي ن ع" مع سيارة ملاكي رقم "ي هـ ر 7523".

وأسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص في حالة حرجة، جرى نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي العلاج اللازم.

حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

