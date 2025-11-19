بعد وفاته في الصباحية.. عروس المنيا تلحق بعريسها إثر اختناق بالغاز (صور)

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، لبحث دور بيت الزكاة والصدقات بالمحافظة، بحضور الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن الشكر والعرفان لفضيلة الإمام الأكبر، لدعمه المتواصل لأهالي المحافظة، وداعيًا الله أن يحفظه لمصر وللأمة العربية والإسلامية.

وأكد المحافظ، أن الأزهر الشريف يمثل قيمة دينية ووطنية رفيعة، ورمزًا للحكمة والاعتدال، مشيرًا إلى ما يقدمه من دعم كبير للمبادرات التنموية والاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية في جنوب سيناء عبر بيت الزكاة والصدقات المصري.

واستعرض المحافظ ما تحقق على أرض المحافظة ضمن حملة "دفء وطمأنينة" التي ينفذها بيت الزكاة والصدقات، والتي تمثل ركيزة مهمة في تعزيز الحماية الاجتماعية داخل المحافظة.

وأشار إلى أن الحملة تضمنت وصول المساعدات إلى المناطق النائية والقرى البدوية والأودية، وتقديم خدمات نوعية مختلفة، ومنها توزيع آلاف المواد الغذائية والألحفة والبطاطين للأسر الأكثر احتياجًا، وتسليم أجهزة تابلت تعليمي لطالبتين كفيفتين من المتفوقات دعمًا لمسيرتهما التعليمية، وتقديم دعم نقدي شهري لعدد من الأسر الفقيرة، وتوفير ماكينات خياطة للأمهات المعيلات كخطوة لتمكينهن اقتصاديًا، وتقديم دعم علاجي كامل لعدد من المرضى غير القادرين.

وأوضح أن هذه الجهود تمثل ترجمة حقيقية للدور الإنساني والوطني الذي يقوم به الأزهر الشريف عبر بيت الزكاة والصدقات، مؤكدًا أنها تتكامل مع توجيهات القيادة السياسية نحو تعزيز التنمية الشاملة لأهالي سيناء.

كما أعرب المحافظ عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الأزهر الشريف وبيت الزكاة والصدقات، لتنفيذ المزيد من المبادرات التي تسهم في تحسين جودة الحياة، ودعم الاستقرار الاجتماعي داخل محافظة جنوب سيناء.