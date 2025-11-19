احتفل متحف شرم الشيخ بـ يوم الرجل العالمي من خلال صورة الرجل في الحضارة المصرية القديمة، بهدف استلهام معاني الأبوة والحكمة والرجولة الحقيقية من الأجداد المصريين، والتي تتجاوز القوة الجسدية إلى عمق المسؤولية ورحابة الحكمة.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن إدارة المتحف حرصت على إحياء ذكرى الرجل المصري القديم الذي أدرك أن الرجولة بناء متكامل، وأورث نموذجاً راقياً للرجل الذي يبني ولا يهدم، يعلم ولا يستبد، ويحمي ولا يظلم، مشيرا إلى الرجل المصري القديم لم يكن مجرد محارب أو رب أسرة، بل كان دعامة المجتمع وقلبه النابض.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، انه جرى عرض صور لتماثيل المحارب المصري القديم، و المعلم والكاتب، تأكيدا على أن الأب حجر الأساس في بناء المجتمع، حيث كان الأب هو العمود الفقري الذي يرتكز عليه كيان الأسرة في المجتمع المصري القديم. لذا نجد النقوش والبرديات تروي لنا قصصاً عن آباء يشاركون في تربية أطفالهم، ويعلّمونهم قيم الصدق والإخلاص واحترام الكبير. وأشار إلى أن "تعاليم الحكمة" التي يتركها الآباء للأبناء، مثل "تعاليم بتاح حتب"، خير دليل على هذا الدور التربوي العميق، وان الأب هو النموذج الذي يُحتذى به، ويغرس في أبنائه حب المعرفة، واحترام الآخرين.

وأضاف أن المحارب لدى القدماء كان درع الوطن وسيف أمنه، لذا جرى تجسيده مثالا حياً للشجاعة والتضحية، مؤكدا أن القوة العسكرية لم تكن مجرد وسيلة للتوسع، بل كانت أداة لحماية الحضارة من الغزاة ودرء الخطر عن المعابد والمدن. والمشاهد التي تزين جدران معابد الكرنك والأقصر تخلد انتصارات تحتمس الثالث ورمسيس الثاني، لتذكر بأن رجولة المحارب المصري كانت تقاس بإيمانه بوطنه واستعداده ليفديه بروحه.

وعن المعلّم والكاتب، قال مدير المتحف، إنه حارس شعلة المعرفة

الذي كان يحافظ على روح الأمة وهويتها في "بيت الحياة" أي "بر عنخ"، وكانت تُنسخ النصوص المقدسة والعلمية، وابراز دور الرجل كمعلم من خلال الكاتب الـ"سش"، الذي يعد شخصية محورية في الدولة، فهو من يدون القوانين، ويحفظ السجلات، ويروي ملاحم الآلهة، ويكتب تعاويذ المتوفى. من خلاله انتقلت اللغة المصرية القديمة إلينا بكل رموزها الجميلة وعلومها من الطب والهندسة والرياضيات، وشتي أنواع الحرف المختلفة.