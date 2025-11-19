الموت يسبق التعيين.. "أسماء" تعود في الكفن قبل أول يوم عمل بكفر الشيخ

كشفت أسرة المعلمة أسماء محمد يوسف، إحدى ضحايا حادث فوه، أنها كانت تستعد لاستلام عملها لأول مرة بعد تعيينها ضمن مسابقة الـ 30 ألف معلم، إلا أن القدر لم يمهلها، وعادت إلى أسرتها بالكفن إثر الحادث المأساوي.

وتلقت مديرية أمن كفر الشيخ إخطارًا بوقوع تصادم بين مركبة بخارية "توك توك" وسيارة نقل على الطريق الدولي بين الروس ومطوبس، ما أسفر عن مصرع 3 معلمين وسائق التوك توك، وإصابة معلمة خامسة.

ونقلت الجثامين إلى مشرحة مستشفى فوه المركزي ومستشفى فوه للتأمين الصحي، فيما تتلقى المعلمة المصابة أميرة محمود الصاوي، 35 عامًا، العلاج بالمستشفى نفسه.

ووفقًا لسجلات المستشفيات، فإن المتوفين هم: أسماء محمد يوسف أمام، 32 سنة، معلمة، وضحى محمد شبل الديب، 38 سنة، معلمة، محمد أحمد الخلال، 34 سنة، معلم، ربيع صلاح ربيع، 40 سنة، سائق التوك توك.

وكشفت التحقيقات الأولية أن الضحايا كانوا في طريقهم من فوه إلى مركز مطوبس للعمل بمدرسة الدمياطي للتعليم الأساسي، قبل أن تتعرض مركبتهم للحادث. وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات في الواقعة.