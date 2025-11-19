الاعتماد والجودة ينهى تقييم كلية تكنولوجيا التعليم في السويس

السويس- حسام الدين أحمد:

اختتم فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، زيارته لكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة السويس، بهدف منح الاعتماد المؤسسي للكلية، والاعتماد البرامجي لبرنامج "إنتاج".

واستغرقت زيارة فريق الاعتماد والجودة 3 أيام، عمل خلالها الفريق على إجراء تقييم شامل لمستوى جودة التعليم والممارسات الأكاديمية والإدارية والخدمية داخل الكلية.

خلال الزيارة، أجرى فريق الاعتماد مراجعة دقيقة للمرافق والعمليات الأكاديمية والإدارية، والتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلاب والإداريين، وكما أجرى جولات تفقدية للمنشآت والمعامل والموارد التعليمية، وأعربت اللجنة عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل الكلية والتزامها بمعايير الجودة الشاملة.

وأكد الدكتور أشرف حنيجل رئيس جامعة السويس، أن الزيارة تمثل محطة مهمة في مسيرة الجامعة نحو تعزيز ثقافة الجودة والاعتماد الأكاديمي، وتؤكد حرص الجامعة الدائم على تطوير البرامج التعليمية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وأضاف حنيجل، في كلمته خلال استقبال الفريق، أن ما حققته كلية التكنولوجيا والتعليم يعكس التزام الجامعة بتقديم تعليم متميز يواكب احتياجات سوق العمل ويسهم في بناء كوادر قادرة على خدمة المجتمع والارتقاء به.

وضم فريق الاعتماد الدكتور عادل زين الدين محمد موسى "رئيس الفريق"، وعضوية الدكتورة فاطمة محمد عبد الوهاب الخليفة، والدكتور مدحت أبو اليزيد محمد الكيلاوي، وأحمد محمد عطية.

وفي ختام الزيارة، وجهت إدارة الكلية الشكر لأعضاء لجنة الاعتماد على مهنيتهم وجهودهم وتعاونهم المثمر خلال فترة الزيارة.